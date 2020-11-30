صورة كارول سماحة تشوق الجمهور ببوستر ألبومها الجديد وهذه تفاصيله

الفنانة كارول سماحة بدأت العد التنازلي لطرح ألبومها الجديد، وفاجأت الجمهور اليوم بنشر أول بوستر للألبوم وعنوانه وموعد طرحه.

موعد طرح ألبوم كارول سماحة الجديد

وأعلنت الفنانة كارول سماحة عن ألبومها الجديد بعنوان "الكريسماس"، وفاجأت كارول سماحة الجمهور اليوم بالكشف عن الألبوم بعد فترة غياب لها عن طرح الألبومات، ونشرت صورة بوستر ألبومها الجديد، وشوقت الجمهور إليه بطلبها منهم تخمين الأنواع الموسيقية التي ستقدمها في الألبوم.

كارول سماحة تشوق الجمهور لألبومها الجديد

وقالت كارول سماحة في تعليقها على الألبوم الجديد:"انه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي، كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية! الألبوم قريبا.."، ومن المتوقع ان تطرح كارول سماحة أولى أغاني ألبومها الجديد في منتصف شهر ديسمبر، وشوقت الجمهور للألبوم والذي تعود به بعد غياب ما يقارب 4 سنوات عن آخر ألبوماتها.

ونشرت كارول سماحة عدة صور لها من كواليس العمل في الألبوم، وقالت تعليقاً على الألبوم:" اكتر من سعيدة بالتعامل مع فريق عمل فني جديد لألبومي الميلادي ..قريبا جدا"، ونشرت فيديو لها مع ابنتها تالا وهما في الاستديو، وكشفت عن مقطع موسيقي من الألبوم الجديد، وطلبت من الجمهور تخمين المحتوى الموسيقي للألبوم الجديد، وقالت:" أيام قليلة تفصلنا عن إصدار ألبومي الجديد..استعدوا..إحزروا ما هو مضمون الألبوم والستايل الموسيقي الذي اعتمدته؟"

كارول سماحة تعود بألبوم جديد

واحتفل جمهور كارول سماحة بإعلانها عن الألبوم الجديد، وذلك بسبب تأجيلها لألبومها الجديد أكثر من مرة، بعد ألبومها "ذكرياتي" في 2016، وطرحت خلال السنوات الأخيرة عدة أغاني منفردة، وآخرها أغنية " Bon Voyage" باللغة الفرنسية والعربية، بالإضافة إلى أغنية "مش هعيش"، واحتفلت كارول سماحة مؤخراً بعرض فيلمها "بالصدفة" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، والذي حصلت به على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان.