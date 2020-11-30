عبد الرحمن أبو زهرة يحيي الذكرى الأولى لوفاة زوجته بكلمات مؤثرة:" تمنيت لو أراك بجانبي"

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أحيى الذكرى الأولى لوفاة زوجته الكاتبة سلوى الرافعي، ونشر رسالة مؤثرة لزوجته على صفحته الرسمية بفيسبوك، والتي أثرت في قلوب الجمهور.

عبد الرحمن أبو زهرة برسالة مؤثرة لزوجته الراحل

ونشر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة صورة له برفقة زوجته الكاتبة الراحلة سلوى الرافعي، وأحيى الذكرى الأولى لوفاتها اليوم، ونشر رسالة مؤثرة إليها، وعبر عن افتقاده لها قائلاً:" تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري ورفيقة دربي المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا، عام كامل لم يمر يوما فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراك هنا بجانبي، لا استطيع أن أصف كم أثر غيابك في يا أطيب وأحن الخلق."

عبد الرحمن أبو زهرة يحيي ذكرى وفاة زوجته

ولاقت رسالة عبد الرحمن أبو زهرة لزوجته الراحلة تفاعلاً كبيراً بسبب كلماتها المؤثرة، وبسبب الحزن الكبير الذي عبر عنه عبد الرحمن أبو زهرة في أكثر من مناسبة طوال هذا العام، وذكر من قبل إنه أصيب بالاكتئاب الشديد بسبب رحيلها، بعد ما يقارب 56 عام من الزواج، وقال في تصريحات له منذ فترة، إنه ما زال يعيش حالة صدمة بعد وفاتها، ويتذكرها في كل تفاصيل حياته، حتى إنه يفكر في زيارة طبيب نفسي من أجل مساعدته في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

ورحلت سلوى الرافعي في 29 نوفمبر 2019، و قدمت سلوى الرافعي العدد من الأعمال الفنية خلال مسيرتها ومن أشهر أعمالها التي قدمتها في الدراما مسلسل " يا رجال العالم اتحدوا" الذي تم إنتاجه عام 2000، وشارك في بطولته كل من الفنان حسين فهمي وإسعاد يونس وحسن حسني، وكتبت كذلك مسلسل "طيور النورس" والذي عرض عام 1998، ومن أهم الأعمال التي قدمتها للسينما فيلم "الإتحاد النسائي" 1984، وشاركت في بداية مشوارها في أعمال فنية كممثلة لكنها تفرغت للكتابة بعد زواجها من عبد الرحمن أبو زهرة.

عبد الرحمن أبو زهرة يثير الجدل بتصريحاته

ويذكر أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة قد أثار الجدل هذا العام بسبب تصريحاته حول مروره بحالة حزن بسبب عدم عرض أعمال وأدوار تناسب تاريخه وإمكانياته، واتهم الجيل الحالي بتهميشه، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بسبب هجوم بعض الفنانات عليه قبل أن تتدخل نقابة الممثلين لاحتواء الأزمة.