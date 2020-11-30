صور نجوم الفن في مهرجان ضيافة بدبي وديانا حداد ويارا ولطيفة أبرز المكرمين

أقيم اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة الدولي 2020 في دبي، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات الإعلامية والاجتماعية من عدة دول، وكرم عدد من رموز هذه الدول من المجالات الإنسانية والعلمية والفنية وغيرها.

النجوم في حفل الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة بدبي

وأقيمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة الدولي 2020 بعد تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأقيمت سجادة حمراء لاستقبال النجوم والشخصيات المدعوة في الحفل، وذلك في منطقة "ذا بوينت بالم جميرا" في دبي أمام أكبر نافورة في العالم، واستضاف المهرجان مدعوين من ما يقارب 17 دولة حول العالم.

لطيفة ويارا وديانا حداد أبرز المكرمين في مهرجان ضيافة

وتلقى عدد من نجوم الفن تكريمات خاصة في الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة الدولي، وذلك تقديراً لأعمالهم وإسهاماتهم ومسيرتهم الفنية، وعلى رأسهم الفنانة ديانا حداد والفنانة يارا والفنانة لطيفة ومحمد رمضان، بالإضافة إلى الفنان عبد المحسن النمر ومكسيم خليل، وكذلك الفنان عابد فهد والذي حضر برفقة زوجته الإعلامية زينة يازجي.

النجوم في حفل ضيافة 2020

وكرم في مهرجان ضيافة أيضاً الإعلامي مصطفى الأغا والمغني الفرنسي ميتر جيمس والمخرج السوداني أمجد أبو العلا، وعدد من الشخصيات الفنية والإعلامية حول العالم، وشهد المهرجان تواجد عدد من النجوم والذين خطفوا الأنظار على السجادة الحمراء، وعلى رأسهم الإعلامية لجين عمران وملكة جمال لبنان مايا رعيدي، والفاشينستا اللبنانية كارين وازن، والمذيعة وملكة جمال لبنان السابقة إلين سليمان وغيرهم.

ويذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان ضيافة الدولي يحتفل هذا العام بالمبدعين والمؤثرين في كل المجالات الإنسانية، ويهدي دورته إلى العاملين في خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا في الإمارات، وكشف ميشيل ضاهر، رئيس المهرجان، في تصريحات له قبل إقامة المهرجان أن الدورة الرابعة تأتي مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أزمة فيروس كورونا، وذكر أن هذه الدورة تأتي بشعار "شكرا وتقيراً لخط الدفاع الأول ضد كورونا في الدولة" ولن تحمل إسم شخصية بعينها.