"للحين عايش" لفضل شاكر تقترب 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي.

وحققت الأغنية مشاهدات مرتقعة في وقت قياسي، جدًا حيث اقتربت من تسجيل 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها بوقت قياسي.

وتقول كلمات أغنية للحين عايش: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! علمني من يسوى أخونك عشانه.

"للحين عايش" من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع ومن ألحان عبد القادر هدهود فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد أسدي ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام اياد النقيب.