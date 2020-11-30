للحين عايش لـ فضل شاكر تقترب من 3 ملايين مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "للحين عايش" باللون الخليجي للفنان فضل شاكر رقم قياسي للمشاهدات بعد طرحها بوقت قصير.

واقتربت الأغنية الجديدة من تسجيل 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها بـ 4 أيام.

وتقول أغنية للحين عايش لـ فضل شاكر: للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك ، ما تغيّر مكانه - كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ ! -علمني من يسوى أخونك عشانه .

"للحين عايش" من الأعمال الرومانسية التي اتسمت بالانسجام بين مفرداتها، والأحاسيس العذبة، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة ليكون العمل أحد روائِع الأعمال الغنائية الرومانسية للفنان فضل شاكر.

وإنتْ الحبيب إللي حياتي عشانه .. ومهما قسى قلبي يرده حنانه

أصلًا أنا ما ألوق إلا عليك أنت ... وإنت الحبيب إللي حياتي عشانه

إسمَع كلامي وإفهمه زين ، لا هنت ... إن غبت عنّك ، قلبي عندك أمانه

حاولت أنسى صح ، لكنّي ما خنت ، لكنّي ما خنت .. يإللي تقول : أنساك ، مثل الخيانه ! .

" للحين عايش " من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع ومن الحان عبدالقادر هدهود فيما قام بالتوزيع الموسيقي أحمد اسدي ومكس وماستر جاسم محمد ، وإشراف عام إياد النقيب.

للاستماع للأغنية الخليجية "للحين عايش" على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "اليوتيوب" وعلى كافة الإذاعات العربية والخليجية وكافة المنصات والمتاجر الإلكترونية.