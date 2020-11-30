أخبار الفن.. تركي آل الشيخ في عمل فني مع أصالة قريبا.. رسالة من العسيلي لأمير مرتضى بعد استقالته من الزمالك.. الجمهور يبحث عن رجاء الجداوي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

وجه الفنان محمود العسيلي، الشكر إلى امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة لنادي الزمالك بعد التقديم باستقالته بعد حل مجلس إدارة النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة.

تحل اليوم 30 نوفمبر ذكرى وفاة الفنان العالمي بول ووكر، وتوفى النجم العالمى الشهير "بول ووكر" بطل سلة أفلام "فاست فاريوس" الشهيرة فى حادث سير مأساوى بتاريخ 30 نوفمبر 2013، بعدما كان بجوار صديقه فى سيارة بورش خارقة، يسيران بسرعة عالية ليصطدما بشجرة، بعدما فقد قائدها السيطرة عليهًا تمامًا، وتحطمت السيارة تمامًا، ولقي كلًا منهما حتفه على الفور فى حادث أحزن العديد من الملايين حول العالم.

تصدرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تناول قصة حياتها في فيلم.