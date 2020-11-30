نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
تحل اليوم 30 نوفمبر ذكرى وفاة الفنان العالمي بول ووكر، وتوفى النجم العالمى الشهير "بول ووكر" بطل سلة أفلام "فاست فاريوس" الشهيرة فى حادث سير مأساوى بتاريخ 30 نوفمبر 2013، بعدما كان بجوار صديقه فى سيارة بورش خارقة، يسيران بسرعة عالية ليصطدما بشجرة، بعدما فقد قائدها السيطرة عليهًا تمامًا، وتحطمت السيارة تمامًا، ولقي كلًا منهما حتفه على الفور فى حادث أحزن العديد من الملايين حول العالم.
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن موعد طرح أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير " وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. تركي آل الشيخ في عمل فني مع أصالة قريبا.. رسالة من العسيلي لأمير مرتضى بعد استقالته من الزمالك.. الجمهور يبحث عن رجاء الجداوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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