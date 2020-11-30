تطورات جديدة في أزمة مقتنيات أحمد زكي ورامي بركات يتهم محاميه بسرقتها وتوريطه..بالفيديو

رامي بركات، الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، كشف تطورات جديدة وصادمة عن أزمة ميراث أخيه هيثم زكي ومقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، واتهم محاميه بخداعه والاستحواذ على هذه المقتنيات.

تطورات صادمة في أزمة مقتنيات الراحل أحمد زكي

وفاجأ رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، الجميع بكتابته تدوينة على حسابه بفيسبوك، لمح بها إلى وجود شخص يحاول توريطه وخداعه بعد وفاة هيثم أحمد زكي وقال:" لقد أتيت إلى مصر لأخي الذي أخذ مني في وقت مبكر جدًا، جئت لأحمل سلالتنا، جئت لأحمل اسمنا، لأعتني بما تبقى ورائي.. شخص ما لديه خطة مختلفة، شخص ما كان يحاول أخذ كل شيء".

وتابع رامي بركات في تدوينته:"شخص ما كان يحاول تدمير التاريخ، شخص ما أراد الشهرة من خلال تدمير العلاقات، وتدمير عمل حياة فنان عظيم وعمل ابنه، أنا لست ابن أحمد زكي ولكنه والد أخي، أنت لم تتسلل فقط وتؤذي الأبرياء، لقد آذيت عائلتي، لن أسامحك أبدا، أن أؤذي الناس الذين أحبهم، ستدفع الثمن النهائي ولن أرتاح حتى تدفع، أنت أقل من المقدرة بشكل كبير".

رامي بركات يتهم محاميه بخداعه وتوريطه

وقال رامي بركات في تصريحات له مع برنامج "التاسعة"، إن محاميه استغل عدم قدرته على القراءة باللغة العربية، وكذلك استغل ثقته به في توريطه، وأبرزها في أزمة مقتنيات الراحل أحمد زكي، والذي تصرف بها بدون علمه، وقال إنه كان يتوقع بيع الشقة بدون بيع الممتلكات، والتي أراد إهدائها إلى وزارة الثقافة لإقامة متحف للراحل أحمد زكي، ولكنه فوجيء إنها بحوزة المحامي في مكتبه ولا يريد إعادتها، لذلك حرر محضر في الشرطة ضده، واتهمه بالاستيلاء عليها وخداعه.

رامي بركات يفتح النار على محاميه بعد عدة أزمات

وأضاف رامي بركات إنه اكتشف عدة أمور تجري دون علمه من قبل المحامي، وقال إنه يتحدث للإعلام باسمه دون علمه، ويسيء إلى أخيه الراحل، واتهمه بالاستيلاء على أموال هيثم زكي بعد حصوله على مبلغ مالي من ابن الفنانة منى عبد الغني حول سيارة اشتراها من الراحل قبل وفاته، وأكد إنه لم يحصل على هذه الأموال ولا يعرف عن هذه الأزمة شيء، وقال إنه في البداية كان يستغرب هجوم الناس عليه ولكنه عرف في النهاية أن المحامي ورطه في هذه الأمور.

وكانت أزمة مقتنيات الراحل أحمد زكي قد بدأت بعد فترة من وفاة هيثم أحمد زكي، واتهم رامي بركات ببيعها مع شقة الراحل هيثم زكي، والتي من بينها ملابس أبرز شخصياته السينمائية وخطاباته النادرة وسيناريوهات أصلية لأعماله وغيرها من المقتنيات الشخصية، وهاجمه عدد من النجوم ومنهم الفنانة رغدة بتهمة بيع مقتنيات نادرة لأحمد زكي، قبل أن يتهم المحامي بتوريطه في هذه القضية، وإنه كان يرغب من البداية في الحفاظ عليها والمساهمة في إنشاء متحف لأحمد زكي.