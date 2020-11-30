عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاده الـ50 مع ابنتيه والنجوم يهنئونه..فيديو وصور

عاصي الحلاني احتفل بعيد ميلاده الـ50 في أجواء عائلية مميزة، واحتفل معه عدد كبير من النجوم الذين قدموا له التهنئة في هذه المناسبة.

أجواء رومانسية وعائلية في عيد ميلاد عاصي الحلاني

واحتفل عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ50 في أجواء مميزة، إذ نشرت ابنته ماريتا عدة صور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة لها مع والدها وشقيقتها دانا، أثناء احتفالهما بوالدهما، وأشاد الجمهور بالاحتفال المميز لدانا وماريتا بوالدهما أمام قالب حلوى عيد الميلاد، وأعاد عاصي الحلاني نشر الصورة وعلق عليها قائلاً:" حبايبي وحياتي وعيون قلبي ماريتا ودانا".

عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاده الخمسين مع عائلته

ونشرت ماريتا الحلاني فيديو لها مع والدها أثناء تواجدهما في إحدى الحفلات، وظهرت وهي تغني وتحتفل معه، وعلقت على الفيديو:" بحب كل شي فيك..وأكتر شي طيبة قلبك"، وكذلك فعلت شقيقتها دانا التي نشرت عدة صور لها مع والدها، ووجهت له رسالة خاصة في هذه المناسبة، في حين احتفلت زوجته كوليت الحلاني بطريقة رومانسية واستعادت ذكرياتها معه في صورة رومانسية لهما على انستقرام، في حين نشر ابنه الوليد صورة مع والده وهنأه قائلاً:" ينعاد عليك أبو الوليد، بحبك".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد عاصي الحلاني

وشارك عدد من النجوم في احتفال عيد ميلاد عاصي الحلاني برسائل تهنئة خاصة على مواقع التواصل، وأبرزهم الفنانة أحلام والتي نشرت صورة معه من برنامج "ذا فويس" وقالت:" كل عام وانت بالف خير يا صديقي الجميل الفنان الراقي ولك وحشه انت والعيلة كلهم ويارب أيامك سعيدة وحياة كلها فرح وحب وصحة ونجاح"، ووجهت إليسا أيضاً رسالة خاصة إلى عاصي الحلاني عبر موقع تويتر لتهنئته.

وهنأت الفنانة نجوى كرم الفنان عاصي الحلاني على عيد ميلاده وقالت:" انت يللي عالحلا مندور، وما في نغم ع نغمتك عاصي، ان شالله تعيّد بهنا وسرور، وتضلّ فارس شهم يا عاصي"، ورد عليها عاصي الحلاني أيضاً برسالة خاصة وقال:" بتبقي شمس الغنية، ونورك ساطع ليلية، يا نجوى يسلم قلبك الكلو حب وحنية"، وتلقى أيضاً تهنئة من نانسي عجرم التي كتبت له:" ينعاد عليك ١٠٠ سنة صحة ونجاح وفرح".