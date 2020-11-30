نشر تفاصيل انفصال بن ستيلر عن زوجته

يحل اليوم 30 نوفمبر 2020 عيد ميلاد الفنان بن ستيلر.
وكان الممثل بن ستيلر، وزوجته كريستين تيلور قد أعلنوا إنهما قررا الانفصال بعد زواج استمر 18 عاما.
وقال الزوجان في بيان مشترك"بحب واحترام كبيرين متبادلين و18 عاما قضيناها معا كزوجين اتخذنا قرار الانفصال، وستظل أولويتنا تربية أولادنا كأبوين متفانين وأوثق الأصدقاء. ونرجو من وسائل الإعلام احترام خصوصيتنا في هذا الوقت".
واشتهرت تيلور بدور الابنة المراهقة مارسيا برادفي في (ذا برادي بانش موفي) في 1995 وظهر الاثنان معا في أفلام كثيرة من بينها(تروبك ثاندر) و(ميت ذا بيرنتس).
يذكر أن تزوج الاثنان في عام 2000 ولهما طفلان.
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