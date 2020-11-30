الليلة..عودة ريهام سعيد لقناة "النهار"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن عودة برنامجها "صبايا الخير" الليلة على قناة "النهار"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ريهام سعيد صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة :"بسم الله، توكلت علي الله، استنوني انهارده و كل اتنين و التلات و الاربع علي شاشه النهار الساعه ٩،٣٠ بإذن الله".

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت في وقت سابق عن سبب تأخرها في الظهور على الشاشة، وذلك من خلال مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث قالت في الفيديو :".سبب التأخير في الظهور هو أننا عقدنا اجتماعات متتالية وجلسات مستمرة وحلقات بايلوت كثيرة لأنني كنت أشعر أن هذه المرة الأولى لي في الظهور على الشاشة، خاصة وأنني كنت مستبعدة الموضوع تمامًا قبل انضمامي للقناة".