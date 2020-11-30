لطيفة تهدي تكريمها بدبي للموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف.. فيديو

نشرت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت لطيفة في مقطع الفيديو من إحدى حفلات دبي أثناء تكريمها، وعلقت قائلة :" أهدي التكريم إلى الموزع الموسيقي الكبير الراحل طارق عاكف "

وكانت الفنانة لطيفة قررت تصوير أغنية جديدة من ألبومها الجديد والذى يحمل اسم "أقوى واحدة" وتحمل الأغنية اسم "ماتقربليش" وذلك بطريقة الفيديو كليب على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع أحمد دياب.

ونعت الفنانة لطيفة وفاة الموسيقار الكبير طارق عاكف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها بإنستجرام صورة تجمعها بالموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان أسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض .اعزى نفسي وكل اهلك البقاء لله".

من جانب آخر، أعلنت المطربة التونسية لطيفة عن موعد عرض أغنيتها الجديدة «خليني»، حيث شاركت لطيفة جمهورها برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي بإنستجرام وكتبت: «استنوا أغنية خليني الخميس القادم الساعة الخامسة مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب». «خليني» كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين خلوصي، جيتار إيهاب ليمام، صولو كيبورد محمد الرزقي، إيقاع تونسي جلال الشواشي. يذكر أن لطيفة قد أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط". ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وكانت نشرت المطربة لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى والصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وتألقت الفنانة لطيفة بإطلالة بسيطة وأنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأبيض، ووضعت بعض اللمسات الجمالية من المكياج من أحمر الشفاه ورسم العيون، وتركت شعرها منسدلًا.

ونشرت المطربة لطيفة، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام» وهي في أحد المطاعم مع المطرب اللبناني راغب علامة.

وقدم الثنائي لطيفة وراغب علامة رقصة عفوية معًا وعلقت المطربة التونسية: "الفنان الوحيد اللي لما بقابله بحس إن إحنا رجعنا أطفال بالتلقائية بالضحك بحب الغنا توأم روحي راغب علامة".