في ذكرى ميلاد رياض السنباطي .. معلومات لا تعرفها عنه

تحل اليوم ذكري ميلاد الملحن رياض محمد السنباطي الذي ولد 30 نوفمبر 1906 ويعد واحدا من أهم صناع الموسيقى في عالمنا العربي، فقد أسس مدرسة خاصة به، وكان تعاونه مع كوكب الشرق أم كلثوم بمثابة جواهر ثمينة في تاريخ الموسيقى العربية.

في هذا التقرير نعرض أبرز الجوائز التي حصل عليها :

جائزة الريادة الفنية من جمعية كتاب ونقاد السينما عام 1977

جائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى

الدكتوراه الفخرية لدوره الكبير في الحفاظ على الموسيقى، من أكاديمية الفنون، 1977.

جائزة اليونسكو من جناحها العربي وكان الوحيد عن العالم العربي ومن بين خمسة نالوها عام 1977.

عضوا لنقابة المهن الموسيقية

عضوا في جمعية المؤلفين بفرنسا

عضوا للجنة الموسيقي بالمجلس الأعلى للفنون والآداب

عضوا لجمعية المؤلفين والملحن