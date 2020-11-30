هكذا تظهر رانيا يوسف وبيومي فؤاد ضمن أحداث مسلسل "اللعبة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة رانيا يوسف والفنان بيومي فؤاد خلال أحداث الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة"، حيث بظهران خلال الأحداث كضيوف شرف.

والمسلسل أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا.

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة رانيا يوسف حاليًا عبر إحدى المنصات الالكترونية، من مسلسل "الآنسة فرح" وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، وهو بطولة أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي.