سليمان عيد لبطرس دانيال: شرفتنا في مسرحية صباحية مباركة

شارك الفنان سليمان عيد فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستجرام".

وجاء الفيديو من المسرح وسط تصفيق حار لبطرس دانيال، وذلك من مسرحية صباحية مباركة التي يشارك فيها الفنان سليمان عيد.

وعلق سليمان عيد على الفيديو: شرفنا فى مسرحية # صباحيه مباركه # الاب بطرس دانيال

وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- بالتوفيق والنجاح الدائم ربي يحفظكم جميعًا ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة والعافية ويطول عمركم ويجعل أيامكم كلها خير ونجاح وسعادة اللهم آمين يارب.

- بالتوفيق ان شاء الله

- مزيد من النجاح في القادم

- انت شخص جامد وتستسحق كل خير عشان انت طيب وفنان بجد????????????????????

ويذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين

واحتفل الفنان سليمان عيد، بحفل زفاف ابنته، الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، والذي أقيم في أحد الفنادق بحضور نخبة من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور كل من الفنان حسام داغر، والفنان طاهر أبو ليلة، والفنان أحمد صبري وعدد آخر من النجوم، ومحمد عادل امام ومصطفى خاطر و محمد ثروت ومحمد عبد الرحمن وغيرهم.