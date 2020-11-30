نسرين طافش تخطف أنظار مُحبيها بفستان أسود..ومتابعيها:"شكلك يجنن"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نسرين طافش على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نسرين طافش صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهم وهي مُرتدية فستان طويل باللون الأسود، يتسم بوجود أكمام طويلة مصنوعة من قماش الشيفون، تركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً ووقارًا، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: "أنك روح بها جسد، لا جسد به روح، ولست إنسانا له تجربة روحية، وإنما كيان روحي لديه تجربة إنسانية".

وجاءت التعليقات كالآتي:"كل شوية بتحلوي أكتر"، "قمر اوي"،"شو ها الجمال"، "شكلك يجنن"، "الفستان تحفة كالعادة"،"جمالك يروق العينين يا روحي".

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية هو مسلسل" الوجه الاخر"، وهو بطولة ماجد المصري، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، رانيا شاهين، حنان سليمان، أيمن عزب، وهو من تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.