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محمد سامي ينشر أول صورة من كواليس"نسل الأغراب" ويعلن عن موعد انطلاق التصوير

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج محمد سامي عن موعد بدء تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد سامي أمس صورة للفنان أحمد مالك والفنان أحمد داش، ظهرا فيها وهما مُرتدين الجلباب الصعيدي، وعلق عليها قائلاً :"أولادي حمزة الغريب وسليم الغريب في سوهاج بيذاكرو وبيستعدوا لتصوير مسلسل نسل الأغراب بعد بكرة إن شاء الله".

مسلسل "نسل الأغراب "بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد علاء، إدوارد، أمير كرارة، دياب، فردوس عبد الحميد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج الشركة المتحدة للإنتاج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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