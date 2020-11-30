أخبار الاستوديوهات.. اللي ملوش كبير يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. ومحمد إمام يعود بـ النمر

يواصل عدد من نجوم الفن تصوير أعمالهم الفنية الجديدة في الاستديوهات حاليا ويستعد آخرون لدخول الاستديوهات قريبا لبدء التصوير،.. ونستعرض في التقرير التالي جولة سريعة في الاستديوهات لأبرز هؤلاء الفنانين..

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تستعد شركة سينرجي للإنتهاء من كافة تفاصيل مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وقررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

وتستمر الشركة في إنهاء باقى تعاقدات الشخصيات المساعدة تمهيدا لبدء التصوير خلال 20 يوما.

ياسمين عبد العزيز قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه" ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر.

وقدم أحمد العوضى شخصية الارهابى هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة، وشارك في بطولته عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، اسر ياسين.

درة

تبدأ درة تصوير فيلمها الجديد "الكاهن" إخراج عثمان أبولبن مطلع ديسمبر المقبل.

فيلم "الكاهن" من تأليف محمد ناير ومن بطولة إياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال.

كريم عبدالعزيز

يستعد كريم عبد العزيز لتصوير مشاهد فيلم "كيرة والجن" بعد 3 أسابيع .

فيلم "كيرة والجن" عن رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد، وبطولة هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، عارفة عبدالرسول ومن اخراج مروان حامد.

أحمد السقا وأمير كرارة

يبدأ أحمد السقا وأمير كرارة خلال أيام تصوير مسلسلهما الرمضاني الجديد "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة مى عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد .

ياسر جلال

خلال أيام يبدأ ياسر جلال تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد "ضل راجل"، المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح وينتمي لنوعية الأعمال الشعبية.

محمد إمام

يبدأ محمد إمام خلال أيام تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "النمر" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وهو الثلاثي الذي حقق نجاحا كبيرا العام قبل الماضي في مسلسل هوجان.