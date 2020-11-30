تعرف علي ضيوف شرف فيلم السرب أمام أحمد السقا

انضم الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير لقائمة ضيوف شرف الفيلم الجديد "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى يكتبه عمر عبد الحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي.
ويقوم المخرج أحمد نادر جلال حاليا بترشيح وإبرام تعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في الفيلم، حيث رشح العديد من الأسماء منهم منى زكى ولكن لم يتم التعاقد معها حتى الأن، ونجوم أخرون يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.
وكان اخر ظهور للفنان شريف منير في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "ونحب تانى لية" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حقق نجاحًا جماهيريا وقت عرضه وشارك في بطولته النجم كريم فهمى إخراج مصطفى فكر وتأليف عمرو محمود ياسين.
أما في السينما فشارك في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك في العمل نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسنى وأحمد فلوكس ومحمد فراج ومحمود حافظ وأخرون من النجوم.
الفنانة أسما هي ممثلة وإعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد، تزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018.
وشاركت أسما شريف منير والدها مؤخرا في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات، والذي انتهى عرض آخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.
ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ومؤخرا احتفلت أسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت أسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل و لا عيد الأب، النهاردة ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل و عشان كده دي فرصة احب فيها و اقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4".
وقالت أسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وابدًا ابويا حبيبي، سندي و ضهري، قاسي و لين، ديمًا في ضهري و تعب عمره كله عشاني انا و اخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا و يخلينا في مستوي كويس و ده كان ديمًا ضغطه في شغله، احن و اطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي و حمقي، راجل محترم و الناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك و يديك الصحة و مشوفش فيك حاجة وحشة ابدا".
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