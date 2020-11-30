تعرف علي ضيوف شرف فيلم السرب أمام أحمد السقا

انضم الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير لقائمة ضيوف شرف الفيلم الجديد "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى يكتبه عمر عبد الحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي.

ويقوم المخرج أحمد نادر جلال حاليا بترشيح وإبرام تعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في الفيلم، حيث رشح العديد من الأسماء منهم منى زكى ولكن لم يتم التعاقد معها حتى الأن، ونجوم أخرون يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكان اخر ظهور للفنان شريف منير في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "ونحب تانى لية" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حقق نجاحًا جماهيريا وقت عرضه وشارك في بطولته النجم كريم فهمى إخراج مصطفى فكر وتأليف عمرو محمود ياسين.

أما في السينما فشارك في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك في العمل نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسنى وأحمد فلوكس ومحمد فراج ومحمود حافظ وأخرون من النجوم.