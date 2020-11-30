الفنانة أحلام تحتفل بيوم الشهيد

شاركت النجمة الاماراتية أحلام مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت النجمة احلام: ‏⁧‫"#يوم_الشهيد⁩ هو يوم الوطن.. يوم الوفاء لأهل الوفاء، يوم التقدير والعرفان لأهل البذل والتضحية".

حيث يصادف اليوم 30 نوفمبر يوم الشهيد وهو المناسبة التي تحتفل بها دولة الامارات العربية بشهدائها، الذين استشهدوا اثناء اداء مهامهم الوطنية، سواء من قبل شهداء القوات المسلحة أو ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن في كل المجالات.

يذكر أن الفنانة أحلام حرصت على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وغردت أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".

كانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".

وتضامنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مع الحملة الذي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

ونشرت احلام عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي وجهه آثار حذاء وعلقت "اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك بحق رسولك الكريم بأبي انت وامي يا رسول الله ‫#إلارسول_الله".

تصدر هاشتاج #الا_رسول_الله يافرنسا "تويتر"، بعد ما ذكره إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عن الرسوم الساخرة، وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج.

وخلال كلمة القاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: «سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا».