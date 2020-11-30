هاني عادل لمتابعيه عبر إنستجرام: نحترق لنصنع الفن

نشر الفنان هاني عادل صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هاني عادل في الصورة من إحدى الحفلات الغنائية، ضمن فرقة وسط البلد التي تقيم حفلات مختلفة، ويقوم هاني عادل بالغناء المنفرد في الفرقة مع العزف على الجيتار.

وعلق هاني عادل على الصورة: نحترق لنصنع الفن ... من فضلك استمع"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- عايزين حفله قريب يا فنان????

- بحب تمثيلك جدا

وشارك هاني عادل في أعمال درامية كثيرة ومميزة منها: سابع جار، ومسلسل حلوة الدنيا مع هند صبري وظافر العابدين، وحارة اليهود، وتحت السيطرة، وسجن النسا، وعايزة اتجوز.

كما طرح ألبومات غنائية منها: البوم كراكيب لعام 2014، والبوم وسط البلد عام 2007.

وكان آخر أعمال هاني عادل في الدراما مسلسل "ليه لأ"، من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.



وشارك هاني عادل ايضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة.

وأكد الفنان والمطرب هانى عادل خلال احد اللقاءات أن واحدة من أصعب الأغاني التي يمكن غنائها على الة الجيتار هي أغنية "شبابيك".

وأضاف خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي أن عمر فرقة “وسط البلد" هو اثنان وعشرون عاما وسر تماسك الفرقة هو ان كل عضو من أعضاء الفرقة قادر على إقامة مشروع بمفرده.

وأشار الفنان هانى عادل الى أن دخوله الى عالم التمثيل جاء بالصدفة حيث كان يعمل مع الفرقة الغنائية وشاهدة المخرج "خيرى بشارة “وبدأت رحلته في التمثيل وكان فيلم "ليلة في القمر" هو اول عمل قام بالمشاركة فيه.



وتابع هاني عادل:"التعاون مع الفنانة هند صبري مريح للغاية حيث قمت بالعمل معها في أربع أعمال فنية مضيفا أنه يتمنى ان يقوم بتمثيل أدوار كوميدية".