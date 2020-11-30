بعد انتهاء فترة إيقافها..اليوم الظهور الأول للإعلامية ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن ظهورها من جديد عبر شاشة التليفزيون بعد انتهاء فترة إيقافها في شهر اغسطس الماضي.

وكتبت عبر حسابها على الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ": "بسم الله توكلت علي الله، استنوني النهارده و كل اتنين و تلات و أربع علي شاشة النهار الساعة ٩،٣٠ بإذن الله".

من ناحية أخرى شاركت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

ظهرت ريهام سعيد في الصورة باطلالة بيضاء، و موجود علي الصورة شعار نادي الزمالك، معلنة دعمها لنادي الزمالك بعد خسارته في لقاء القمة مع النادي الاهلي مقابل 2 – 1 لفوز الاهلي.

و علقت ريهام سعيد علي الصورة قائلة : " الزمالك استحق الفوز عن جداره .مدرب الله يسامحه .ايه اللي خرجك يا شيكا ؟ ".

و جاءت التعليقات من قبل المتابعين علي الصورة ، ما بين "نصيب للاسف – مبروك للاهلي – حقيقي عمل ماتش ممتاز".

نجح النادي الأهلي في الفوز بنتيجة 2-1 على نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام. واستطاع موسيماني في تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.

واحتفظ لاعبي الاهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك.

واهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمي ابوجبل ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبي الزمالك وينجحوا في قطع الكرة .

مرت بسلام علي مرمي الأهلي الذي يحرسة محمد الشناوي . وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين وسط سيطرة من لاعبي الزمالك علي الكرة ولكن بدون خطورة تذكر علي مرمي الأهلي .

واحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وعمرو السولية بمهارة رائعة وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي .

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