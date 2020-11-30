الموت يُفجع الفنانة كارمن سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن مصطفى جاد عن وفاة عم زوجته الفنانة كارمن سليمان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب الملحن مصطفى جاد منشورًا قال فيه :"البقاء و الدوام لله، وإنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، عم زوجتي الأستاذ جمال نوفل في ذمة الله، لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، طرحت كارمن سليمان مؤخرًا أغنية "لينا رقصة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.