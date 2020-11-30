نضال الشافعي يكشف عن بعض تفاصيل شخصيته في فيلم "خان تيولا"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان نضال الشافعي، عن بعض التفاصيل المتعلقة بشخصيته في فيلم "خان تيولا"، الذي من المقرر عرضه بالسينمات يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأوضح نضال الشافعي خلال لقائه في برنامج "إنسايدر بالعربي" أنه يُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى "مراد داوود"، مُضيفًا :" بيحصل ظرف معين كدة بيلاقي نفسه مع شخوص ميعرفهاش، وبيحصل صراعات بينه وبينهم، في إطار من الساسبنس والرعب".

فيلم "خان تيولا" بطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، محمود البزاوي، عبير منير، والمطرب عز الأسطول، أحمد كمال، والفيلم من إنتاج شركة" ريد كاربت" للإنتاج السينمائي، المالكة لحسام المدني، وهو من تأليف وإخراج وسام المدني.