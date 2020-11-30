بإطلالة جذابة.. هند صبري تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هند صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على فستان فضي، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

يذكر أن هند صبري تستعد لفيلمها الجديد "كيرة والإنس"، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.