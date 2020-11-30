شاهد.. شيماء سيف تشارك جمهورها بفيديو كوميدي جديد

شاركت الفنانة شيماء سيف مقطع فيديو طريف لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت شيماء في الفيديو بشكل كوميدي، مستخدمه إحدى الفلاتر لتغير الشكل والصوت.

وتردد فيه: "أنا على اخري .. مرارتي هتنفجر".

وتفاعل معها الكثير من متابعيها على السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالآتي:

- بحبك

- قلبي يا شوشو دمك زي العسل ????اكتر كومديانا بحبها ❤️❤️❤️

- لطافه وخفت دوم واناقهه وانوثه اجمتمعت كلها فيك ياشيمو❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

- بحبك يا شوشو انتي جميله اوى والله ❤️❤️❤️

وقالت شيماء سيف، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إن زوجها يحبها ودائما يفعل أشياء تضحكها.

وأضافت شيماء سيف، أنها تتعامل بطبيعتها سواء أمام الكاميرا أو خلفها، فهي طبيعية فى كل حالاتها.

كانت شيماء سيف، نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».

وكانت احتفلت، الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلادها الـ32، إذ ولدت في عام 1988، وإسمها الحقيقي شيماء فتحي محمد، وبدأت مشوارها الفني عام 2013.

وسبق ونشرت الفنانة شيماء سيف، صورة لها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا.

وخطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار في حفل الزفاف بإطلالة جذابة ومحتشمة، حيث ارتدت فستان طويل وذ أكمام طويلة باللون الأسود المزين ببعض نقوشات الورد البسيطة و وضعت حزام حول الخصر مما منحها مظهرا جذابا.

وحمل فستان شيماء سيف في حفل هنادي مهنا توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، ولم تبالغ شيماء في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على أقراط متوسطة الحجم فقط. فيما بدت بخصلات شعرها القصير الأنسيابي الأسود المنسدله، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.