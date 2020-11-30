بين الجنة والأرض في دور العرض 2 ديسمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت الشركة الموزعة للفيلم الفلسطيني بين الجنة و الأرض والحائز علي جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة و التي حملت رقم 41 طرحه بدور العرض المصرية يوم 2 ديسمبر تزامنا مع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة و التي تحمل رقم 42 .

فيلم بين الجنة و الأرض تدور أحداثه حول زوجين فلسطينين يقرران الطلاق بعد 5 سنوات من الزواج و أثناء إنهاء إجراءات الإنفصال يكتشف الزوج أوراقا عن ماضي والده تقرر تقلب الأحداث رأسا علي عقب من تأليف و إخراج نجوي نجار، و سوف يقام عرض خاص للفيلم غدا بسينما زاوية .