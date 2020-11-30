لجين عمران تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان ضيافة 2020 بدبي

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو من مشاركتها في مهرجان ضيافة 2020 بدبي، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت لجين علي الفيديو: "من ليلة البارحة على #السجادة_الحمراء في #مهرجان_ضيافة2020 ❤".

وأضافت لجين مازحه مع متابعيها: "حبيت بس أنوه أنا مو قصيرة .. بس ما شاااااء الله عليها المذيعة طويييله الله يحميها".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- ماشاء اللة تبارك الله مُتحدثة لبقه وأنيقة جدًا في كل مهرجان مشرفتنا .. بِك نفخر ????????

- الله يحميك لوجين وانا كمان قلت غريبة طالعة قصيرة هالمرة.

- ربي يحفظك ويخليك طالعة بتجنني وفستانك تحححححفة كالعادة طبعا ️

- جميلة وانيقة

وظهرت لجين عمران مرتدية فستانا باللون الرمادي اللامع بأكمام طويلة، ويتوسطه حزام عصري بنفس اللون.

وتركت لجين عمران شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة الويفي الناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت حلق فقط باذنيها كبير باللون الفضي، وتألقت إطلالتها.

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وعملت في تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. وقدمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.