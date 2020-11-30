شاهد.. هند صبري بإطلالة فضية أنيقة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة التونسية هند صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بإطلالة أنيقة، بفستان فضي وميك أب يبرز جمالها، وشعر مفرود للخلف.



وتتمتع هند صبري بذوق واستايل مختلف عن غيرها من نجمات الوطن العربي، حيث تحرص على اقتناء الأزياء والإطلالات ذات الطابع غير التقليدي والعصري المميز الذي يزيد من جاذبيتها.

وتحرص هند صبري دائما على اتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب مع قوامها، كما تتميز بأنها تميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

وعلقت هند صبري على الصورة: "اجعل الفتاة الصغيرة التي اعتادت أن تكون دائما، تفخر بالمرأة التي صارت الآن".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- والله انك قمر في كل صورك ياهند

- جميلة كالعادة.

- بحبك يا هنوده

حققت هند صبري نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، وقدمت أفلاما حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2.

أحداث الفيل الأزرق 2 تدور بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

جدير بالذكر أن الفنانة هند صبري تستعد لعرض فيلمها الجديد "كيرة والجن" مع الفنان كريم عبدالعزيز.

فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز،أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، على قاسم، سيد رجب، الطفل ياسين أمير وغيرهم من النجوم، تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبري الدرامية مسلسل "حلاوة الدنيا "مع الفنان ظافر العابدين، والذى كان يجسد معاناة مرضى السرطان.