بحضور أحمد مجدي.. "لا أحد هناك" ضمن عروض جمعية الفيلم

شارك الفنان أحمد مجدي بصور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليها: " تشرفت بعرض فيلم (لا أحد هناك) ضمن عروض جمعية الفيلم. الكيان الذي يعتبر مكون اساسي للمجال السينمائي المصري. والذي كان ومازال صاحب أثر عميق في تكويني الفني".

وأضاف: "شكرا لأساتذتنا وأخص بالذكر الاستاذ الكبير محمود عبد السميع وللعزيز الأستاذ الناقد عصام زكريا على دعمه الدائم وادارته للندوة التي عقبت عرض الفيلم. وبالطبع الحضور الجماهيري المشرف الذي لمس قلبي وكان شديد التنوع".

وشهدت الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرضه الأول، كما شارك في الدورة الـ17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

تدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائها بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لإجراء عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وحصل على منحة آفاق للدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي.

واوضح أحمد مجدي : "يبدو أن صناعة الفيلم الأول تجربة لا تهضم أبدا، خصوصا لما تكون محاط بمزيج من الإيمان والشك، بحضر دلوقتي لفيلم الغراب وأدي هاشتاج، ومتحمس جدا، لأني بواجه به مخاوف وتردد عميق يخص المحتوى والشكل، أتمنى اجتمع مع كل الأحباء في صناعة العمل ده".

وكان آخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.