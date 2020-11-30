مادلين طبر في حوار لـ دوت الخليج: مسلسل الوجه الآخر يعالج زنا المحارم.. ونسرين طافش موهوبة

مادلين طبر في حوار لـ دوت الخليج:

-مسلسل الوجه الآخر يناقش قضايا مهمة من واقع المجتمع

-نسرين طافش موهبة

-برامج التوك شو صعبة

ردود فعل قوية حققتها النجمة مادلين طبر من خلال مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري الذي عرض مؤخرا، مادلين تحدثت لـ دوت الخليج عن كواليس التصوير وردود الفعل إضافة الى تجربتها من خلال برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه.

عبرت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسل "الوجه الآخر" الذي عرض مؤخرا أمام ماجد المصري. وقالت مادلين طبر لـ دوت الخليج: "إنني فوجئت بأن قصة المسلسل من تأليف ماجد المصري، ووجدت أن العمل مكتوب بشكل احترافي ومرتب بشكل جذبني خاصة أن العمل من واقع مجتمع وناقش عددا كبيرا من القضايا التي تهم المشاهد". وأضافت: "لم تكن المرة الأول التي تجمعني به خاصة أننا قدمنا سويا مسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006 وكنت أقدم شخصية راقصة فى فترة الحرب العالمية الأولى.

قالت الفنانة مادلين طبر إنها سعيدة بالتعامل مع فريق عمل مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري.

وتابعت: "تفاجأت بموهبة وأداء الفنانة نسرين طافش، فهي فنانة موهوبة وجسدت الدور أكثر من رائع إضافة إلى أنني استمتعت بالتعاون مع الفنان ماجد المصري والكواليس كان يسودها الحب".

قالت الفنانة مادلين طبر إنه عندما عرض عليها مسلسل "الوجه الآخر" الذي طرح مؤخرا وافقت عليه على الفور.



وتابعت: "لم أقلق من القضايا التي ناقشها العمل خاصة أن "زنا المحارم" موجود، فالمسلسل حاول معالجة الموضوع والوصول إلى حل كل هذا من خلال طرح القضايا".

كما عبرت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلت إليها عن برنامج "حلوة يا دنيا" الذي يعرض مؤخرا.

وقالت مادلين: "سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إلى عن البرنامج خاصة أن البرنامج يناقش فئة معينة من الجمهور حيث إنني أفضل هذه النوعية من البرامج".

وتابعت: "لا أريد أن أقدم برامج التوك شو على الرغم من أهمية هذه النوعية من البرامج ولكن أجد نفسي في البرامج الاجتماعية أيضا هذه النوعية من البرامج لها تحضيرات ومجهودات خاصة.

وأضافت: "أنا من المذيعين الذين يهتمون بكل التفاصيل بداية من الموضوعات التي يتم طرحها وأيضا اختيار نوعية الضيوف كما أنني أركز على الموضوعات التي تهم المشاهدين".