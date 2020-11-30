غادة عبدالرازق تستعد للسباق الرمضانى بـ لحم غزال

تحضر حاليا غادة عبد الرازق لمسلسلها الرمضاني الجديد من خلال جلسات عمل متواصلة مع كاتب العمل والمخرج استعدادا لبدء التصوير الأيام القادمة.

استقرت على اسم العمل التى ستخوض به السباق الرمضاني هذا العام وهو "لحم غزال"، من إنتاج شوكة الصباح للإنتاج الفنى وسيعرض على مجموعة قنوات أم بى سى.

جديد بالذكر أن لحم غزال هو التعاون الثانى بينها وبين السينارست إياد إبراهيم فقد قدما العام الماضي سلطانة المعز، لحم غزال من إخراج محمد أسامة.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

وتواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته الفنان طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن الباليه، والفيلم من إخراج عبد المنعم ربيع ومن إنتاج شركة الربيع للانتاج الفني.

وشاركت غادة عبدالرازق، في مسلسل "الكابوس" من كتابة هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري، ويضم مجموعة من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، محمد شاهين، أحمد راتب، كريم قاسم، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، رحاب الجمل، محمد عادل، فتوح أحمد، وفاء مكي، بدرية طلبة، أحلام الجريتلي، لمياء الأمير.

وكانت غادة عبد الرازق قد احتفلت مؤخرًا برجوعها لزوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، وذلك بعد انفصالهما في عام 2013.