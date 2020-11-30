بعد جدل الزى الفرعونى .. صورة صادمة لـ فتاة هرم سقارة بالحجاب

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة قديمة للفتاة التى أثارت الجدل بجلسة تصوير بالزى الفرعونى أمام هرم سقارة خلال الساعات الأخيرة.

وظهرت الفتاة في الصور وهي ترتدي ملابس مجحبة من أمام أحد الشواطي، وظهر الشبه الكبير بينها وبين جلسة التصوير التي أقامتها في سقارة.

بدأت القصة بقيام إحدى عارضات الأزياء بعمل "فوتو سيشن" ، مرتدية الزي الفرعوني في العديد من الصور ، لتنهال سهام السوشيال ميديا عليها، لتلقى الانتشار الأوسع على صفحات التواصل .