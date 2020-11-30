يسرا: قرينة الرئيس السيسي متواضعة ومثال السند للزوج والأسرة

وجهت الفنانة يسرا رسالة الي سيدة مصر الاول انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تسرد فيها انجازاتها ودورها المؤثر علي سيدات مصر.

ونشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا : " رسالة شكر وتقدير واحترام لسيدة يعجز الكلام عن وصفها، سيدة تشعر بكل أم وسيدة مصرية ".

وتابعت : " بسيطة، متواضعة ومثال السند للزوج والأسرة، مهما وصفت طاقتك الايجابية قد ايه رفعت معنوياتي أنا شخصيا وأكيد ليها أثر على كل سيدة مصرية أصيلة... لك كل الاحترام والتقدير وربنا يحفظك ويحفظ سيادة الرئيس والأسرة جميعا" .

حلت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضيفة على الفنانة والاعلامية إسعاد يونس، وتحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية مع الرئيس السيسي وكشفت طريقة تعامله مع أبنائه وأحفاده.

وقالت انتصار السيسي خلال لقائها على شاشة dmc، مع الإعلامية إسعاد يونس، إن الرئيس السيسي منذ ارتباطها به شخصية مهذبة، وحانية على الجميع، لافتة إلى أن علاقتها به أسرية منذ ما قبل الارتباط بوصفه ابن خالتها، إلى أن ارتبطا رسميًا، أثناء دراسته في الكلية الحربية.

وأشارت انتصار السيسي، إلى أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.

وأردفت أن الرئيس السيسي عندما يصل البيت يعيش حياة طبيعية، ويجلس مع احفاده، والجميع يشعر بالفرح.

وكشفت قرينة رئيس الجمهورية، رد فعل الرئيس السيسي في يوم زفاف ابنته، قائلة:" السيسي قال لي إنه سعيد بأن ابنته سوف تعيش حياة وتعمل اسرة وتجيب أولاد يملوا علينا الدنيا ".

وأضافت انتصار السيسي :" الرئيس قال لي احنا اختارنا صح ولازم نفرح بولاد بنتنا".. وتابعت انه "مكانش حزين يوم زواج ابنتنا ".

وتابعت انتصار السيسي:" الأحفاد أحلى حاجة في الدنيا وعلى الرغم من الأعباء التي توضع عليه بمجرد دخوله المنزل يكون سعيد بيهم وهو بيحب البنات".

وعن أنواع الأطعمة المحببة له، رد قرينة الرئيس، قائلة :"بيحب الطواجن بأنواعها والأرز، وأكلته المفضلة كل أنواع الخضار، والسلاطة، وكل انواع الخضروات تكون موجودة، أبناؤه كلهم مثله"ـ مستدركة انه :"الحلو كان كنافة وبسبوسة وطلعين بيحبوا الحلويات الشرقية".

قالت انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس عندما يصل البيت يعيش حياة طبيعية، ويجلس مع احفاده، والجميع يشعر بالفرح، مؤكدة أن معظم الأحفاد بنات والرئيس يحبهم كثيرًا.

اعترفت قرينة رئيس الجمهورية، إنها تبكي عندما يحدث أي عمل إرهابي في مصر ويسقط شهداء، مضيفة:" أنا أم وعلى علم بمشاعر أي أم تفقد ابنها".

وأضافت انتصار السيسي :" أمهات الشهداء ابطال لأنهم قدموا ابطالا يدافعون عن الدولة المصرية".