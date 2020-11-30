مي الغيطي تنشر صورا جديدة من عقد قران شقيقتها ميار

واحتفلت الفنانة ميار الغيطي بعقد قرانها اليوم على شاب من خارج الوسط الفني يدعى شريف العلمي وذلك وسط حضور عائلي اقتصر على المقربين وأهل العروسين.

وكانت قد ظهرت ميار في الصور بفستان أبيض قصير وخطفت أنظار الجمهور.

ونشر الداعية مظهر شاهين مقطع فيديو من عقد قران الفنانة ميار الغيطي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق مظهر: "منذ قليل أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ محمد الغيطي، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين".

وكانت نشرت الفنانة ميار الغيطي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت بها ميار الغيطي، بمايوه جذاب باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميار الغيطي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود لإكمال ظهورها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها الجذاب.

ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الجذابة حول الرقبة لإكمال إطلالتها.

وظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".

