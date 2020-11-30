في اليوم الوطني الإماراتي ..إضاءات على مسيرة أشهر النجوم الإماراتيين في عالم الغناء

الساحة الفنية العربية تحفل بالعديد من نجوم الإمارات في عالم الغناء الذين لمعت أسمائهم في سماء الوطن العربي وحفروا مكانة مميزة لهم بهذا المجال، ونجحوا بكل تألق في نشر الفرح والطرب والسلام والحب على مختلف أنواعه في أغنياتهم التي حلقت عالياً وصدحت في قلوب الجمهور بكل سلاسة.

وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الموافق في 2 ديسمبر، نضيء في مقتطفات موجزة على مسيرة أشهر نجوم الإمارات الذين حلقوا عالياً في عالم الغناء والطرب.

النجم حسين الجسمي

النجم الإماراتي حسين الجسمي يعتبر من أشهر النجوم الشباب في الإمارات والوطن العربي والذي تحقق أغنياته أرقام قياسية على اليوتيوب وأحدثها اغنية "بالبنط العريض" التي تجاوز عدد مشاهداتها 300 مليون خلال ثلاثة أشهر فقط.

حسين الجسمي يتميز بصوت مفعم بالإحساس الساحر واستطاعت أغانيه الرائعة أن تتسلل الى قلوب الجمهور في الوطن العربي بإنسيابية مطلقة حتى حفظها الصغير والكبير وباتت تردد في كل الاحتفالات والمناسبات.

حسين الجسمي من مواليد 25 اغسطس 1979 وانطلق بمشواره الفني في عمر السابعة عشرة في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق حيث فاز بالمركز الأول عن فئة الهواة، وفي عام 2002 تعاون روتانا، وأصدر أول ألبوم بعنوان "حسين الجسمي 2002" ونال الألبوم شهرة واسعة خصوصاً أغنية "بودعك" وأغنية "سافر"، لتتوالى نجاحات حسين الجسمي سنة بعد أخرى.

تميز حسين الجسمي ايضا في أداء تيترات المسلسلات الدرامية مصريا وخليجيا، ومن بينها "أهل كايرو"، و"بعد الفراق" التي حققت نجاحا مدويا، وقد تم تكريم حسين الجسمي عشرات المرات نظرا لإنجازاته المتواصلة، حيث حصل على أكثر من دكتوراة فخرية، من أكاديمية الفنون بمصر، وأيضا من الجامعة الكندية بمصر، فيما حصل على الوسام العلوي بدرجة قائد من المغرب.

الفنانة الإماراتية أحلام

النجمة الإماراتية أحلام الشامسي من أشهر النجمات في الإمارات والعالم العربي حيث تتربع في صدارة قائمة المطربين بالعالم العربي ولديها شعبية كبيرة في انحاء الوطن لصوتها المميز والآسر وأغنياتها الرائعة ذات المواضيع المختلفة وخاصة الأغنيات الرومانسية.

النجمة أحلام حازت على لقب فنانة الخليج من النجم محمد عبده، بينما تلقب نفسها ويلقبها الجمهور بالملكة، ونجحت في استقطاب شعبية كبيرة بين الجمهور ليس فقط في أغنياتها انما بشخصيتها المرحة والكاريزما التي تتمتع بها، وعلى الصعيد الشخصي تمكنت احلام بالتوازي مع فنها من تأسيس أسرة والعيش بإستقرار مع زوجها مبارك الهاجري الذي رزقت منه بثلاثة أبناء.

أحلام وُلدت في 13 فبراير عام 1969، وانطلقت موهبتها الفنية منذ الصغر وكانت بدايتها من خلال إحياء حفلات الأفراح في الخليج، حتّى اكتشفها الملحن أنور عبد الله وساعدها لإطلاق أوّل ألبوماتها الغنائية سنة 95 تحت عنوان “أحبك موت”، وأصدرت خلال مسيرتها أكثر من عشرة ألبومات حققت فيها نجاحاً ملفتاً ومن ألبوماتها : "أحبك موت"، عام 1995، "مع السلامة" عام 1996، "كيف أرضى" عام 1997، "ما يصح إلا الصحيح" عام 1998 ، "طبيعي" عام 1999 ، "مختلف" عام2000 ، "لعلمك بس" عام 2001، "أحسن" عام 2003، "التقل صنعة" عام 2006 ، "هذا أنا" عام 2009 ، "موعدك" عام 2013، "أبتحداك" عام 2015، "يلازمني خيالك" عام 2016.

النجم عبدالله بالخير

النجم الإماراتي عبدالله بالخير يستعد حالياً لتقديم حفلة له بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ 49 حيث حمس الجمهور على حفله المرتقب قائلاً: "أيادينا متحدة ومشاعرنا تفيض ونجتمع على حب الوطن والانتماء والفخر والاعتزاز به ونلقاكم بإذن الله يوم 3 ديسمبر في حفل اليوم الوطني الإماراتي الـ49 على مسرح المجاز في الشارقة الحبيبة ويرافقني أريام وعُريب وجاسم محمد وفيصل الجاسم".

عبد الله بالخير​ يعتبر من أحد أبرز نجوم الخليج والوطن العربي، وما يميزه ايضا امتلاكها لـ كاريزما فريدة من نوعها من خلال شخصية التي تتسم بطابع الدعابة والمزاح.

ولد عبد الله بالخير في الإمارات في 5 مايو عام 1950، وكانت بدايته الفنية بعد لقائه بالموسيقار المصري الراحل ​بليغ حمدي​ الذي أُعجِب بصوته وأشاد به وقرر أن يتبنى موهبته، وأهداه لحن أول أغنية غناها عبد الله بالخير وهي "على هواه"، من كتابة "محمد حمزه".

عبد الله بالخير اشتهر بأدائه المُميز للأغاني الشعبية وأغاني التراث الإماراتي، وكان أول ألبوم له عام 2005 بعنوان "أحلى بوسة"، ثم اطلق البومه الثاني عام 2007 وركز بعدها على اطلاق العديد من الأغاني المنفردة واشهرها :" "هاللو هاللو"، "دان دان"، "يانا بالخير"، "الويش" و"حليلة"، "دللتي"، "أحلى البشر"، "واتمايلوا"، "اسطورة"، "خذوا قلبي".

الفنانة شمة حمدان

الفنانة شمة حمدان امتلكت الموهبة الفنية منذ طفولتها حيث بدأت تعزف الموسيقى وهي في عمر ال8 سنوات، ونالت شهرة واسعة بعد مشاركتها عام 2012 عبر برنامج أراب جوت تالنت "Arab's got talent " الموسم الثاني وحصلت على المركز الثاني في المرحلة النهائية.

شمة حمدان حصدت لقب سفيرة الطفولة لدولة الإمارات العربية المتحدة وغنت بعدها أغنية "يتامى" عام 2012م، ثم اطلقت العديد من الاغاني الخاصة لها وبينها "وش كنت باقول" عام 2012 و أغنية "يحب غيري" عام 2013 وغيرها.

الفنان عيضة المنهالي

الفنان عيضة المنهالي هو شاعر وملحن ومطرب إماراتي، وانطلق في مسيرته الفنية سنة 1996 بأداء الشعر ملحّنا بدون آلات موسيقية مما يعرف بفن “الشلات”، لاعتراض والده على عمله بالغناء وقتها.

عيضة المنهالي يعد واحداً من أشهر نجوم الإمارات والخليج العربي، وأصدر أول ألبوم له سنة 2002 بعنوان "مهما جرى" و في سنة 2003 ألبوم "خايف عليك" وطرح ألبومه الثالث "مالك عذر" سنة 2005 و ألبوم "سود العيون" 2006 و ألبوم "حصر الحلا" 2009 و ألبوم هدية صيف 2010 وألبوم هدية صيف 2011 وغيرها من الألبومات، وحققت أغانيه على اليوتيوب نسبة مشاهدات عالية.

تميّز عيضة المنهالي بمشاركاته في أشهر المهرجاتات الفنية وأهمها “هلا فبراير” و “ليالي دبي” و “ليالي مسقط” و “حفلات صلالة” و “مهرجان جرش”، كما احيا فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2016.

يشار الى ان عيضة المنهالي أعلن عن موعد حفله في اليوم الوطني الإماراتي الـ49، في 3 ديسمبر في إمارة دبي ويشاركه في إحيائه الفنانة شمة حمدان.

الفنانة بلقيس فتحي

الفنانة بلقيس أحمد فتحي تعد واحدة من أشهر النجمات الإماراتيات في الوطن العربي ومن المؤثرات على السوشيال ميديا حيث يتابعها الملايين عبر حسابها على انستغرام.

ولدت بلقيس من أب يَمَني ووالدة إماراتية، استقرّت في الإمارات وتحديداً في أبو ظبي حيث انطلقت مسيرتها، ونالت الجنسية الإماراتية قبل سنوات ماضية. تأثرت بلقيس منذ طفولتها بعائلتها التي تقدّر وتتقن الفن وتحديدا والدها الفنان احمد فني، فبدأت بالغناء بسن مبكرة والعزف على عدّة آلات موسيقية، واكتسبت خبرتها من والدها.

اشتهرت بلقيس بتأديتها أغاني العديد من كبار المطربين العرب باحترافٍ ملفت وحصدت جائزة أفضل صوت نسائي شابّ في العام 2011 كنتيجة استفتاء وجائزة L’Officiel Awards في العام 2012، واختيرت في العام 2018، ضمن قائمة Arab 30 Under 30 بنسختها الأولى، والتي تضمّ أكثر الأشخاص تأثيراً في العالم العربيّ الذين لا تتعدّى أعمارهم الـ30.

انطلاقتها الفعلية نحو الغناء كانت من خلال أغنية "ديوان الشعر" التي غنتها مع الفنان أبو بكر سالم، و"مسألة سهلة" التي لحنها فايز السعيد، وبعدها حققت نجاحها في أغنية منفردة حملت اسم "يا هوى" صورتها كفيديو كليب، وواصلت مشوارها الفني بطرح عدد من الأغاني المنفردة والألبومات الغنائية الناجحة.

يشار الى ان الفنانة بلقيس فتحي تحيي حفلات اليوم الوطني الإماراتي مع الفنان محمد الشحي في حديقة "برج بارك" في دبي يوم 2 ديسمبر.

الفنان فايز السعيد

الفنان الإماراتي فايز السعيد يجمع بين موهبة الغناء والتلحين ويتصدر اسمه قائمة النجوم في الخليج والعالم العربي على صعيد عالم الموسيقى حيث قدم أروع ألحانه المميزة لأشهر النجوم العرب.

فايز السعيد، ولد في خور فكان في الإمارات عام 1974م، واكتشفه الملحن موسى محمد الذي كان له يد في بداياته، وقدم السعيد أول أغنية له في مهرجان قرطاج في تونس عام 1994م بطلب من وزارة الإعلام وقد كانت من تلحينه.

أصدر فايز السعيد عدة ألبومات، منها: "مشاكل" عام 1996، و"روعة" عام 1999، و"شوف أنت" عام 2001 منه "أغنية حبيبي لاتزعلونه" التي فازت بأفضل أغنية إماراتية لعام 2001.

من أشهر أغانيه، "ساعة وعد"، و"جزاك الله خير"، و"غيرت رأيي" عام 2000، و"لا تعلي صوتك"، و"كاناكانا"، و"خمسة حروف" عام 2002، و"يالسمرا يالجميلة" التي غناها للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما أصدر دويتو مع الفنانة أحلام 2003.

فايز السعيد قام بتلحين "أوبريت خليفة بلغات العالم" عام 2012، بالإضافة إلى أغاني لأكثر من 70 فناناً عربياً وخليجياً، منهم الفنان محمد عبده والفنان حسين الجسمي والفنانة أحلام، وكان عضواً في لجنة تحكيم "برنامج نجم الخليج" على "تلفزيون دبي"، وممثلاً في "مسلسل يا مالكا قلبي" مع الفنانة العراقية شذى حسون.

ويضاف الى قائمة النجوم العديد من الفنانين الإماراتيين الذي تألقوا في عالم الغناء وبينهم للفنانة إريام وجاسم محمد وفيصل الجاسم، وعريب حمدان وغيره.