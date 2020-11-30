داود حسين يقلد حسين الجسمي ويعلق على تشابه ملامح الأخير مع نجله:"الابتسامة سمة مشتركة"..شاهدوا طرافته

داود حسين ونجله حسين حل كل منهما ضيفًا عبر الفيديو على برنامج "ET بالعربي" وتحدث الثنائي على الجدل الحاصل بعد انتشار صورة نجل حسين الجسمي مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشبيه الجمهور له بملامح الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

داود حسين يظهر مع نجله حسين في أول لقاء إعلامي يجمعهما

داود حسين النجم الكويتي في أول تعليق له على تشابه ملامح نجله بالفنان حسين الجسمي، قال خلال اللقاء إنه لا يرى وجود تشابه كبير بينهما، سوى في الابتسامة فقط، ولكن بشكل عام فلا يرى تشابه كبير في ملامحهما، واتفق معه نجله بأن الشبه الوحيد بينهما فعلًا هو الابتسامة.

تعليق داود حسين على تشبيه ملامح نجله بالفنان حسين الجسمي

داود حسين أكد أيضًا أن هناك لقب آخر أطلقه منذ فترة طويلة على نجله وهو اسم "بنزيما" تيمنًا بلاعب كرة القدم كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد، ولفت داود إلى أن نجله يشبه لاعب كرة القدم كثيرًا، وأن أسرته وأصدقائه ينادونه بـ"بنزيما" طوال الوقت.

من جانبه طالب مقدم البرنامج من نجل داود حسين، تقليد حسين الجسمي، إلا أن حسين رفض ذلك وأكد أنه لن يستطيع تقليد النجم الإماراتي حيث أنه لا علاقة له بمجال الفن، وطلب بدوره من والده، تقليد الجسمي، خاصة وأن الأخير تعاون معه في أحد الأعمال الدرامية.

وقلد داود حسين، الفنان حسين الجسمي بغناء الأغنية التي قدمها الجسمي خلال مسلسل "عشوق" الذي قام ببطولته داود حسين قبل أعوام طويلة، كما أشاد داود بزميله حسين الجسمي وأكد أنه وافق بكل محبة حينها، على غناء أغنية العمل، وأبدى إعجابه الشديد بها.

داود حسين ونجله يثيران الجدل

الجدير بالذكر أن داود حسين أثار الجدل بين متابعيه بعد أن انتشرت صورة نادرة له مع نجله حسين، في أحد المناسبات والتي لاقت تداولًا كبيرًا بين محبيه، الذين علقوا أيضًا على ملامح نجله وشبهوها بالنجم الإماراتي حسين الجسمي.

الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة الفنان داود حسين ونجله حسين، خلال تواجدهما في أحد المناسبات، ولم تكشف عن تاريخ التقاط الصورة، لكنها أكدت أن نجل الفنان الكويتي يشبه والدته كثيرًا، أكثر من والده، وكتبت:"لأول مرة صورة حسين ابن الفنان الكبير داود حسين.. نسخة من والدته أكثر من داود"

لكن الجمهور كان له رأي آخر، حيث أكد البعض أن الشاب حسين، نجل الفنان داود حسين، ملامحه لم تشبه أي من والديه، بل شددوا على أنه نسخة من المطرب حسين الجسمي، خاصة طريقة ابتسامته وعينيه، فيما وجد البعض أن ابتسامته تشبه أيضًا ابتسامة والده، وانتشرت الصورة على نطاق واسع.