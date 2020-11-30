نوال الزغبي تحذف تغريدة تهنئتها لعاصي الحلاني في عيد ميلاده..كيف كان رد فعله؟

عاصي الحلاني احتفل بعيد ميلاد الـ50 وسط تهاني العديد من زملائه والمتابعين الذين حرصوا على الاحتفال معه بهذه المناسبة، لكن يبدو أن أزمة قد وقعت بسبب تأخر الفنان اللبناني في الرد على تهنئة الفنانة نوال الزغبي.

نوال الزغبي تحذف تهنئتها بعيد ميلاد عاصي الحلاني

عاصي الحلاني مع احتفاله بعيد ميلاده الـ50 كان حريصا في أن يرد على جميع النجوم الذين قدموا له التهاني بهذه المناسبة وذلك عبر حسابه على "تويتر" لكن هناك أزمة بسيطة قد وقعت بين الفنان اللبناني والنجمة نوال الزغبي التي كانت من أوائل النجوم الذين قدموا التهاني له فيبدو أن عاصي الحلاني لم يرد التهنئة التي قدمتها النجمة الكبيرة بسبب زحام التهاني التي قدمت له خلال الساعات الماضية مما تسبب في حذف نوال الزغبي لتهنئتها التي كتبت فيها: "كل عام وأنت بألف خير وصحة ونجاح، ويخليلك عيلتك الحلوة وتضلك فوق راسن عيد ميلاد سعيد".

انتقادات لعاصي الحلاني بسبب تأخره في الرد على تهنئة نوال الزغبي

عاصي الحلاني حرص على الرد على الفنانة نوال الزغبي بدون الحديث عن التهنئة التي قامت بحذفها حيث أعاد نشر صورة منها في محاولة منه للتأكيد على عدم تجاهل التهنئة وأنه يقدر الفنانة اللبنانية فكتب النجم عاصي الحلاني تعليق على الصورة التي نشرها: "حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليكي الصحة والسعادة والنجومية"، ما حدث جعل البعض ينتقد عاصي الحلاني ويطرح عليه سؤال عن سبب تأخره في الرد على التهنئة، بينما حرص قطاع من متابعي الفنان اللبناني على التأكيد أنه لم ير التهنئة بسبب حجم الرسائل التي ارسلت له بمناسبة عيد ميلاده وأن الأمر قد يحدث لأي شخص.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد عاصي الحلاني

عاصي الحلاني قد احتفل في أجواء عائلية بعيد ميلاده الـ50 إذ نشرت ابنته ماريتا الحلاني عدة صور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلاد والدها، ونشرت صورة لها معه وشقيقتها دانا، وأشاد الجمهور بالاحتفال المميز لدانا وماريتا بوالدهما أمام قالب حلوى عيد الميلاد، وأعاد عاصي الحلاني نشر الصورة وعلق عليها قائلاً:" حبايبي وحياتي وعيون قلبي ماريتا ودانا"، وشارك عدد من النجوم في احتفال عيد ميلاد عاصي الحلاني برسائل تهنئة خاصة على مواقع التواصل، وأبرزهم الفنانة أحلام التي نشرت صورة تجمعها بالفنان اللبناني عبر حسابها على "تويتر" وعلقت عليها قائلة: "كل عام وانت بألف خير يا صديقي الجميل الفنان الراقي ولك وحشه أنت والعيلة كلهم ويارب أيامك سعيدة وحياة كلها فرح وحب وصحة ونجاح"، كما قدم كذلك التهنئة النجمة إليسا، ووليد توفيق، ورامي عياش، ونجوى كرم، ونانسي عجرم.