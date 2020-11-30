نجل عبد المجيد عبد الله يرد على انتقادات نشر صورة جدته على السوشيال ميديا:"وجهها الخير والبركة"

محمد عبدالمجيد عبدالله نجل الفنان السعودي الكبير عبدالمجيد عبدالله رد على الانتقادات التي وجهت لوالده بعدما قام بنشر صورة والدته الراحلة والتي اعلن عن وفاتها خلال الأيام الماضية.

محمد عبد المجيد عبدالله: "جدتي وجه سمح وطيب"

محمد عبدالمجيد عبدالله نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة وضح فيه موقفه من مطالبة البعض لوالده بحذف صورة والدته التي رحلت يوم الجمعة الماضية بعد وعكة صحية أصيبت بها في الفترة الأخيرة، وأكد نجل الفنان السعودي الكبير على احترامه لوجهات نظر البعض، وأن وجه جدته يمثل الخير والبركة بالنسبة لعائلته فقال: "بخصوص الفئة اللي تتسائل وتطلب حذف صورة جدتي وتتداول هالموضوع ، كل شخص له وجهة نظره اللي احترمها لكن جدتي وجهها هو الخير والبركة في حياتنا كلنا نفتخر فيه، وصورتها زي ما عرفناها دائمًا بكامل حشمتها، افتخر فيها ذكر وسيرة ووجه سمح وطيب".

عبد المجيد عبدالله يؤيد موقف ابنه

محمد عبد المجيد عبدالله أكد كذلك أن جدته الراحلة كانت محبوبة من جميع من حولها، ورغم رحيلها لكنها سوف تبقى حاضرة بينهم فكتب: "أعطاها الله القبول والحب من الناس في الدنيا والله يعطيها القبول في الآخرة يارب..بركة عيلتنا وروحنا الي ما تنطفي لآخر العمر حتى لو غابت جسد بتبقى حيّة في داخل كل واحد فينا"، الفنان عبدالمجيد عبدالله تفاعل مع ما كتبه نجله وأعاد نشره عبر حسابه على "تويتر" في إشارة منه لموافقته على موقف نجله محمد، كما اعجب العديد من متابعي نجل الفنان الكبير بتغريداته التي نشرها.

عبد المجيد عبدالله ينعي والدته بصورة لها

عبد المجيد عبدالله قد نشر صورة لوالدته خلال الأيام الماضية عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها بأكثر من تغريدة كشف فيها عن ما يعانيه بعد رحيلها وأكد الفنان الكبير في رسائله أنه لن يستطيع أن ينساها ولا يزال يتذكر كل شيء جمعهما وملامح وجهها وابتسامتها، وانه بات مشتاق لها، فكتب عبدالمجيد عبدالله: "صوتك يا أمي لا يـُنسى..وابتسامتك لا تغيب عن مخيّلتي ..رحم الله وجهاً..اشتقت اليك يا أمي"، كما نشر عبد المجيد عبدالله أكثر من مقولة شهيرة عن الأم ارد من خلالها أن يوضح مدى ارتباطه بوالدته فكتب: "مرضت يوماً فنام الجميع الاّ أمي، ومو كل الناس بحياتهم (أم) تستحق كلمة أم".وقد قدم العديد من النجوم العزاء في وفاة والدته الراحلة منهم الفنانة أصالة، وسالم الهندي، وطلال سلامة، ونانسي عجرم، والفنانة إلهام علي، ونواف عبدالله، ولطيفة.