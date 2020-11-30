فيديو منى السابر والدة حلا الترك تهدد بكشف المستور وتؤكد:"لم أستغل ابنتي"

منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك مازالت تتحدث عن أزمتها مع ابنتها الفنانة البحرينية، بعدما قررت أن تترك العيش معها لتستقر من والدها محمد الترك وجدتها، ونشرت منى السابر مقطع فيديو جديد ردت من خلاله على الاتهامات التي اتهمت بها مؤخرًا، وأنها كانت تستغل ابنتها من أجل تحقيق مكاسب مادية.

منى السابر تهدد بكشف المستور

منى السابر أكدت خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بسناب شات، أنها لن تصمت بعد الآن، وسوف تكشف المستور وتتحدث عن كل ما تعرضت له من ظلم، أدى إلى وضعها بهذا الموقف الآن، وأضافت: "أنا في الأيام الجاية راح أتكلم خلاص وما فيني إلا إني أتكلم ما في مفر ولازم أتكلم وأدافع عن حالي.. كل الناس تعرف الحقيقة لأن الكل قاعد يتفلسف".

وتابعت والدة حلا الترك: "الكل قاعد يتابع ها القضية من زمان وتعرفون اني ما اتكلمت ولا غلطت بأحد ولا بستغل الرأي العام.. لكن أنا قضيتي من البداية رأي عام ولازم الكل يعرف لفين وصلت.. بس أنا في فترة من الفترات صمتت حفاظًا على مشاعر أولادي.. لكن خلاص في أشياء لازم تبين على حقيقتها والناس تعرف شنو الموضوع".

منى السابر تدافع عن نفسها وتنفي استغلالها لحلا الترك

واستطردت منى السابر: "أنا من حقي إني اتكلم وأدافع عن حالي.. مثل ما في البعض بيقول إني بستغل بنتي أو بنتي ضايعة وتحتاج إلى إرشاد وأنا بالعكس ما قصرت وكل الأمهات ما تقصر مع أولادها".

تفاصيل أزمة منى السابر مع ابنتها

وكانت أزمة حلا الترك ووالدتها محط أنظار الجمهور في الفترة الأخيرة، خاصة عندما نشرت منى صورة لها مؤخرا مع ابنتها حلا الترك في مرحلة طفولتها وأرفقتها بآية قرآنية التي تحث الأبناء على العلاقة الجيدة مع والديهم وكتبت: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً"، الأمر الذي اعتبره الجمهور بأنه تلميحات منها بعقوق ابنتها حلا الترك اتجاهها.

في المقابل، تجاهلت حلا الترك التعليق على تدوينة والدتها في إشارة منها مقاطعتها لها بشكل تام، وبدا انشغال حلا الترك فقط بإستعراض أحدث اطلالاتها الجمالية على انستجرام والترويج لأغنيتها الجديدة: "شتبى مني"

وكانت منى السابر، طليقة محمد الترك، اشتكت أكثر من مرة هذا العام من عدم تواصل ابنتها معها وتجاهلها لها بعدما انتقلت حلا الترك للعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.