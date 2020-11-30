أحدثهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي..5 ثنائيات استغلوا جدل زواجهم في أعمالهم الفنية

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من أكثر الثنائيات شهرة في الوسط الفني، والذين خطفوا الأنظار منذ ارتباطهما ثم إعلان زواجهما، وأصبحت الأنباء الخاصة بكل منهما، محل اهتمام الجمهور، وهو ربما ما جعلهما يحرصان على استغلال شهرة زواجهما والتعاون فنيًا في عمل درامي جديد يعرض في رمضان 2021.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ويستعد الثنائي لتقديم مسلسل بعنوان" اللي ملوش كبير" وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويجري حاليًا ترشيح باقي أبطال العمل، الذي من المقرر بدء تصويره في شهر ديسمبر المقبل، ليكون هو العمل الثاني الذي يجمع ياسمين والعوضي بعد مسلسل"لآخر نفس"، والعمل الدرامي الأول بينهما بعد الزواج، والذي يتنبأ له البعض بأنه سيكون من أبرز وأنجح الأعمال في رمضان المقبل، لعدة أسباب أهمها أن الجمهور يريد أن يرى كيف سيظهر الثنائي معًا في أول تعاون فني عقب إعلان زواجهما.

أحمد فلوكس وهنا شيحة

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ليسوا الثنائي الأول الذي قرر الاستفادة من شهرة علاقتهما وزواجهما، والمشاركة في عمل فني معًا، فسبقهما، الفنان أحمد فلوكس وهنا شيحة عندما قررا تسليط الضوء على علاقتهما في الفترة التي كانت محط أنظار الجميع قبيل طلاقهما، وشاركا كضيوف شرف في إحدى قصص مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع النجمة دنيا سمير غانم، في عام 2019.

ووقتها يبدو أن فريق عمل المسلسل قرر الاستفادة من شهرة زواج الثنائي، وجعلهما أبطال إحدى حلقات العمل التي ظهرا فيها كزوجين بينهما خلافات لكنهما يتجاهلان تلك الخلافات بسبب شهرتهما الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت تلك الحلقة في تحقيق ردود أفعال واسعة كونها الظهور الأول لهما بعد الزواج، في عمل فني، إلا أن بعدها بفترة قصيرة أعلنا انفصالهما.

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

وقبل هنا وفلوكس أيضًا، كانت دنيا سمير غانم، محل أنظار الجميع، بعد زواجها من الإعلامي رامي رضوان، كونها أيضًا أول ابنة للفنان القدير سمير غانم، تدخل القفص الذهبي، وسط احتفاء عدد كبير من محبيها، وقررت دنيا الاستفادة أيضًا من الجدل الحاصل على زواجها بالإعلامي المصري، وحرصت على أن يظهر زوجها كضيف شرف في آخر حلقات مسلسلها الكوميدي "لهفة" وظهر بشخصيته الحقيقة، وهو يحاور شخصية لهفة بعد أن أصبحت فنانة معروفة.

عمرو دياب ودينا الشربيني

الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني أيضًا أحدثت علاقتهما ضجة واسعة، وكانت دينا الشربيني ملازمة له في كل الحفلات أو الفعاليات التي يحضرها، كما أنهما تشاركا مؤخرًا لأول مرة على المستوى الفني في كليب "أماكن السهر" واستعرضا رومانسيتهما خلال التصير، إضافة إلى ذلك أنهما كانا على وشك بدء تصوير أولى أعمالهما الدرامية معًا قريبًا، وهو من إنتاج نتفلكس، وذلك قبل انتشار أنباء خلافهما وانفصالهما، الذي لم يرد أي منهما عليه حتى الآن.

منى زكي وأحمد حلمي

منى زكي وأحمد حلمي، أيضًا كانا من أشهر الثنائيات الفنية التي تزوجت منذ عدة سنوات واحتفل بها العديد من نجوم الفن، ومن أكثر الأمثلة على نجاح الزيجات بهذا الوسط، وبمجرد أن تزوج الثنائي في عام 2002، حرص الزعيم عادل إمام على تسليط الضوء على علاقتهما المميزة، من خلال فيلمه "التجربة الدنماركية" الذي عرض عام 2003، فظهر أحمد حلمي ومنى زكي كضيفي شرف بأحد مشاهد العمل، وتحديدا مشهد المشاجرة بالمطعم، ولاقى المشهد وقتها رواجًا كبيرًا وأصبح من أبرز المشاهد المميزة داخل الفيلم الشهير.