أبو الزيك يكتب : مـارشـيـلـو أُعـبُـطُـه

كان في زمان فيلم للفنان الراحل فؤاد المهندس إسمه أخطر رجل في العالم وكان إسمه في الفيلم مستر إكس ، ومستر إكس ده كان بيتعامل مع أي حد بيغلط من رجالته عن طريق ( العَـبْـط ) ينده ويقول ( مارشيلو أُعـبُـطُـه )

وتلاقي مارشيلو جايب الزبون الغلطان وينزل فيه ( عَـبْـط ) لغاية ما يقول حرمت .

والفيلم ده برضه بيفكرني لما كنا في المرحلة الإعدادية وكان الناظر ( بِـيُـعـبُـط ) اي تلميذ يتأخر عن طابور الصباح كان ينده إسمه ويخليه يحضن العامود وينزل فيه ( عَـبْـط )

وسط صراخه وضحكات كل زمايله ، وعمرنا ما شوفنا ( مَـعـبـوط ) اتأخر تاني ع الطابور .

علشان كده أقترح على السادة المسئولين في بلدنا إنهم يفكروا في تشريع قانون يسمح بـ ( عَـبْـط ) المخطأ مهما كان إسمه وسنه في ميدان عام ، واتحدى أي واحد لو ان نسبة الخطأ في حياتنا منزلتش لأدنى مستوياتها إذا تم تشريع هذا القانون ، لأن مسألة ( الـعَـبْـط ) دي هيبقى عقاب غير تقليدي وهيفضل مرتبط بالشخص ( المَعبُوط ) طول عمره ده غير إن العيال الصغيرة هتفضل تِزِفُه في الرايحة والجاية ( المَعبوط أهو المَعبوط أهو ) وطبع ده هيخلي كل واحد يفكر مليون مرة قبل مايعمل حاجة غلط .

أنا عن نفسي هبدأ من دلوقتي وهبقى حريص في كل تصرفاتي لأن بصراحة معنديش استعداد أسمع جملة ....

( مارشيلو أُعـبُـطُـه )