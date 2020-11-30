بعد 44 عاما.. برعي يخطف الأنظار في أحدث ظهور

خطف الفنان سامي جوهر، الأنظار إليه بعد ظهوره في برنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"، حيث يعد هذا الظهور الأول له بعد 44 عامًا من تقديمه مسرحية "شاهد ما شفش حاجة".

كشف الفنان سامي جوهر، "برعي في شاهد ما شفش حاجة"، عن السر وراء نجاح شخصية "برعي"، قائلًا إنه أجاد الدور، كما أجاده الزعيم عادل إمام، ومن سر نجاح الشخصية، أنها كانت أول بطولة مطلقة للزعيم، وأنه لا يهاب الوقوف على المسرح.

وأضاف الفنان سامي جوهر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن جيله كان مليئا بـكثير من عظماء السينما، منهم أحمد بدير وفاروق الفيشاوي، مشيرا إلى أنه لتلبية طلبات أسرته، لم يكن لديه القدرة على احتراف الفن، وهي بالنسبة إليه مجرد موهبة.

ولفت "جوهر" إلى أن الفن "وراثة" في أسرته، وأن ابنته تهوى الرسم، وابنه الموسيقي، مؤكدا أنهما اختارا الفن بأنفسهما.

وفاجأت نجلة الفنان عمر الحريري، ميريت الحريري، الفنان سامي جوهر "برعي في شاهد ما شفش حاجة"، بمكالمة هاتفية، على الهواء، وأعربت عن سعادتها البالغة، بحديثها إليه، موضحة أنها قضت معه فترات طويلة بالمسرح، مشيدة بأخلاقه الفنية.

وفي ذكرى وفاة الفنان عمر الحريري ، قالت ميريت عمر الحريري ، إن والدها ترك لها ولاسرتها سيرة عطرة وأعمال كبيرة ومهمة جميع الوطن العربي يشاهدها .

وأضافت ميريت خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان هناك فتاة صغيرة كتبت إلى والدي جواب وهو في المستشفى تطلب منه زيارتها في المستشفى وهذا يدل على انه ترك اثرا ايضا لدي الاطفال وكانو يحبوه ويعرفوه ، وأن جميع الاعمار كانت تعرفه .

وأوضحت ميريت ، انها عاصرت والدها وكان شعره أبيض وكان هذا من أسباب تميزه جماله ، ولم تعايشه وهو شعره اسود، حيث كانت صغيرة السن ، مؤكدة أن والدها كان له العديد من المعجبات .

ولفتت إلى أنها في الفترة الحالية اتجهت لـ التمثيل، بعد أن اكتسبت مهارات كثيرة في مجال الفن، موضحة أنها تعلمت من والدها الراحل بعض الأشياء المهمّة، منها بناء الشخصية.

وأشارت إلى أن مهنة الفن بها بعض الأشياء التكنيكية، وأن الفن يستحوذ من الفنان على 90% من حياته، وأن الـ 10% تكون للبيت والحياة الشخصية، مشيرة إلى أن والدها في آخر 4 سنوات من عمره كان يعيش معها، وأنه والدها توفي بمرض السرطان.