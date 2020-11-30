أحمد التهامي يشارك جمهوره بصورة جديدة برفقة مجدي أفشة

شارك الفنان أحمد التهامي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكانت الصور تجمع الفنان أحمد التهامي بلاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشه، وسط مظاهر الاحتفال بعد فوز النادي الأهلي بالبطولة الافريقية.

وعلق عليها أحمد التهامي: مبرووووووك يا أخويا ????❤ مووووووو أفشه????????

وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي:

- انا زملكاوي بس الصراحة بحبكم جدا♥

- مبروك للاهلي ????????????

- ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ صباح الرياضه

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.

الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب.

وقد أنهى فوز الأهلي باللقب التاسع سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.

وقال أفشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كل الاحترام للسويسري فايلر، وكان يطلب مني اللعب رأس حربة ثانٍ، أو ديفيندر ثالث في وسط الملعب، ولعبت معه في الناحية اليسري وهو ليس مكاني، لكن مع موسيماني ترك لي الحرية، وألعب في المساحات الخالية، وتلك الحرية منحتني التألق، وسبق ومنحني الكابتن أحمد حسن هذه التعليمات في لقاء بيراميدز والداخلية خلال المباراة الواحدة التي قاد خلالها الفريق في الموسم قبل الماضي".

وأضاف: "لحظة الهدف في الزمالك لا تنسي، فرحت بشكل هيستري، وبعد اللقاء ذهبت إلى بلدي، فرحتي لا توصف وسط أهلي وعائلتي ووالدي ووالدتي، وفي القاهرة لا يوجد اصدقاء كثيرين لي، لذلك مسقط رأسي دائما هي فرحتي الحقيقية وسط الأهالي هناك".

و شارك الفنان احمد التهامي مؤخرا فى فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن و الإثارة، و يشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر و مايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، و أشرف عبد العزيز.