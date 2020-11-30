سامي جوهر بعد غياب 40 عام.. يكشف كواليس مسرحية "شاهد مشفش حاجة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان سامي جوهر، كواليس مسرحيه "شاهد مشفش حاجة" بعد غياب عن الساحة الفنية لمدة 40 عاما.

وقال خلال لقائه في برنامج صباح الورد” عبر قناة TeN ان دور برعي في مسرحية "شاهد مشفش حاجة" الأبرز في مسيرته، ولا يزال يتذكره الجميع بسببه، مشيراً “دور برعي لمع جدا.. يمكن عشان نجاح عادل إمام، ونجاح المسرحية.. أو عشان أنا اجادت فيه، عموما معنديش رهبة الوقوف على المسرح”.

يشار إلي أن مسرحية شاهد ما شفش حاجة” مسرحية كوميدية من بطولة عادل إمام، وعمر الحريري وناهد جبر ومن إخراج هاني مطاوع. تم إنتاجها وعرضها عام 1976.