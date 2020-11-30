بعد إثارتها للجدل بملابس فرعونية .. معلومات لا تعرفها عن فتاة هرم سقارة

نرصد بعض المعلومات عن سلمى الشيمى فتاة هرم سقارة.

- هي موديل مصرية

- اشتهرت بجلسات التصوير الجريئة خاصة تلك التي خضعت لها بجوار عربة الموز تعرض أزياء منوعة

- صورها تظهر على بعض إعلانات العباءات والبيجامات

- يتابعها على Instagram حوالي 10 آلاف متابع وعبر فيسبوك حوالي 110 آلاف متابع

وبدأت القصة بقيام احدى عارضات الأزياء بعمل جلسة "فوتو سيشن" ، مرتدية الزي الفرعوني في العديد من الصور ، لتنهال سهام السوشيال ميديا عليها، لتلقى الانتشار الاوسع على صفحات التواصل.

عقب الانتشار السريع لـ"الفوتو سيشن" بمنطقة الهرم المدرج في سقارة ، كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري ، بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة و تفاصيلها ، حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة والاثار .

وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام احدى الفتيات بالتصوير داخل أحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وزيري حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية و تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.