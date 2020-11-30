بطل الحكاية.. هشام جمال يشارك متابعيه صورة مع محمود الخطيب

نشر المنتج هشام جمال صورة له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهر هشام جمال فى الصورة بصحبة الكابتن محمود الخطيب و فى يده كأس دورى ابطال افريقيا .

وعلق على الصورة قائلا " كاس البطولة مع #بطل_الحكايه #محمود_الخطيب ".

اقرأ ايضا :

بعد التتويج بأفريقيا.. عمرو السولية لـ جمهوره: إحساس البكاء من الفرحة حاجة متتوصفش

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا. علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.