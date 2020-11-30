بصور مع الكينج .. جوهرة تثير الجدل مع محمد منير

نشرت الفنانة جوهرة صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى وذلك اثناء تواجدها مع الكينج محمد منير وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع.
من ناحية اخرى يجهز الكينج محمد منير لأغنية جديدة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار وهى بعنوان "أنا رايق" ضمن ألبومه الجديد، وهى من توزيع أسامة الهندى.
تصدر الفنان محمد منير، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تداول رواد السوشيال ميديا عدد من أبرز الأغاني الخاصة به.
جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: "!! البيت بيضيق ويضيق .. لكن انا قلبي براح .. باصص على مين ياصديق .. على طفل معاه مفتاح .. يمكن يسقينا الشاي .. يمكن يعطينا الناي .. غناها #الكينج #محمد_منير لمصر وفلسطين".
و" دول عايروني وقالولي؟ يا أسمر اللون يا لاليي، صحيح انا أسمر وكل البيض يحبوني يالاليي"، و"امبارح كان عمري عشرين"، وغيرها من التغريدات.
يذكر أن الكينج محمد منير، قدم عدد ضخم من الأغاني على مدار مشواره الفني، الذي تميز به من خلال تقديم لون غنائي مختلف لا يشبه أحد على الساحة الغنائية.
وكان أحيأ الفنان محمد منير حفلا غنائيا على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى مساء أمس الخميس،ضمن عروض مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة بعد فترة كبيرة من الانقطاع، ليعيش الجمهور أجواء احتفالية.
وقدّم منير على مدار الحفل مجموعة من أغنياته على الطريقة ال "لايف" ومنها "حاضر، من أول لمسة، يا طير يا طاير، على صوتك بالغنا". وفى الجزء الثانى من الحفل قدّم الملك مجموعة أخرى من الأغنيات منها "يا حمام وأحمر شفايف" وأعرب جمهور الحفل عن سعادته لخوضه هذه التجربة الجديدة من نوعها وفى نهاية الحفل شكر المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس الساقية ومسرح الساقية للعرائس الحضور على تقديرهم لهذا النوع من الفن.
يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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