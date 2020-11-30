ردود أفعال قوية تجاه مسلسل الآنسة فرح بعد إطلاق الموسم الثاني على منصة شاهد

بعد أسبوعين من إطلاق الجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح على منصة شاهد vip، استقبل أبطال المسلسل ردود أفعال جماهيرية قوية على منصات السوشال ميديا، حيث رصد هشتاج #الآنسة_فرح العديد من آراء الجماهير الإيجابية التي نشرتها صفحة شركة الإنتاج الرسمية S Production.

من بين ردود الأفعال الجماهيرية "#الآنسة_فرح فكرة تكلبشك مكانك من أول مشهد"، "مسلسل الآنسة فرح يغلب أي مسلسل أصحابي بيشوفوه على نتفلكس وشاهد"، وعن علاقة فرح "أسماء أبو اليزيد" بـ شادي "أحمد مجدي" "أكتر حاجة مضحكاني في المسلسل علاقة شادي مع فرح"" كما أشادت العديد من المنشورات بأداء النجملة أسماء أبو اليزيد، وخفّة ظلها بالمسلسل.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.

ويستكمل مسلسل الآنسة فرح أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي هدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.