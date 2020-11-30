كاميلا كابيلو ولحظات رومانسية مع حبيبها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة العالمية ​كاميلا كابيلو​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر الأجواء الرومانسية التي جمعتها بحبيبها النجم العالمي ​شون مينديز​، وظهرا فيها وهما يجلسان على شاطئ البحر، ويقبلان بعضهما قبلة حميمة.

وأرفقت كابيلو الصورة برسالة تحدثت فيها عن الحب الذي جمعها بمينديز، وقالت:"عندما تكون على علاقة مع شخص ما، يبدو الأمر وكأنه المرآة التي تعكس نفسك بها مرة أخرى، ولأنني يجب أن أواجه باستمرار مخاوفي، من انعدام الأمان، وطريقة تفكيري، ومعتقداتي عن الحياة وعن نفسي فالحياة لا تكون بالبساطة التي تظهر في الصور في بعض الأحيان.

وأضافت: وأحياناً ما يكون الأمر فوضويًا وغير مريح وقبيح، ولكن الأمر الوحيد المميز هو القوة التي يطلق عليها الحب، فهو أمر أشبه بأن تكون نورًا في الظلام ، كما أنه قوة الجاذبية التي تمنحك القوة التي لا هوادة فيها لتكون أكثر شجاعة وحكمة وأفضل مما كنت عليه بالأمس، وهذا ما يفعله معي شون".