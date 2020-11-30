بشكل كوميدي.. أشرف عبد الباقي مقدم مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر إدارة مهرجان القاهرة السينمايي على تقديم أشرف عبد الباقي المهرجان وذلك بشكل كوميدي حيث كان هذا هو شرطه الأساسي للموافقة على تقديم المهرجان.

ومن المقرر بدء مهرجان القاهرة السينمائي يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر المقبل وذلك وسط اجرائات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد حفظى، رئيس المهرجان، إن فريق "القاهرة السينمائى" سعيد ومتحمس لتقديم برنامج فنى متميز فى الدورة 42، إلى جانب إقامة "أيام القاهرة لصناعة السينما" لتقوم بدورها فى دعم الصناعة التى تواجه تحديات وصعوبات فرضها فيروس كورونا على أنحاء العالم.

واكد أنه على مدار الفترة الماضية لم يفقد الأمل فى أن المهرجان سيقام هذا العام كاملا بصورته المعتادة، خاصة بعد نجاح عدد من المهرجانات السينمائية الكبرى مؤخرا في تنظيم دورات آمنة صحيا ومتميزة فنيا مثل (فينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان)، وهو ما زاد من الثقة فى قدرة صناعة المهرجانات، على مواصلة رسالتها فى نشر الوعى والثقافة.

وحرص رئيس المهرجان على التوجه بالشكر، للحكومة المصرية لما تبذله من جهود في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها، بشكل فاق نظرائها من الدول المتأثرة بفيروس كورونا، مؤكدا على التزام "القاهرة السينمائي" بكافة معايير الصحة والسلامة، للحد من انتشار الفيروس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.